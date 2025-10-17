В Ростовской области вынесли приговор организаторам подпольной табачной фабрики

Таганрогский городской суд вынес приговор двум жителям Ростовской области, которые наладили нелегальное производство и сбыт табачных изделий. Мужчины выпускали сигареты без обязательной государственной маркировки и распространяли их в больших объемах по региону. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обысках на складах подозреваемых правоохранители обнаружили почти 300 тыс. пачек сигарет и более 110 тонн табачного сырья. Эксперты оценили конфискованную продукцию примерно в 40 миллионов рублей.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ст. 180 и ст. 171.1 УК РФ (реализация товаров без маркировки и незаконное использование средств индивидуализации продукции).

Суд признал Абдуллу Ахмедова и Хаяла Халилова виновными. Каждому назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев колонии общего режима. Ахмедова также оштрафовали на 320 тыс. руб., Халилова — на 170 тыс. руб.

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

Валентина Любашенко