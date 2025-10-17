Axios: договоренности о встрече Трампа и Путина удивили Зеленского

Для президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в США для переговоров, стал неожиданностью факт договоренностей о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишет Axios, Зеленский узнал об этом вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс в штате Мэриленд.

Как уточняет новостной портал, украинская делегация «была удивлена» как самими договоренностями о встрече, так и тому, что она намечена в Венгрии, «наиболее недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

Подробнее о телефонных переговорах президентов РФ и США — в материале «Ъ» «Дороги ведут в Будапешт».

Влад Никифоров