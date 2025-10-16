В ГАТИ рассказали об ограничениях движения в Петербурге с 17 октября

С 17 октября будут введены дорожные ограничения в Приморском и Колпинском районах Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

В Приморском районе с 17 октября 2025 года по 13 марта 2028 года из-за работ по устройству въезда-выезда ограничат движение по Туристской улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

В Колпинском районе, в городе Колпино с 17 октября 2025 года по 14 января 2026 года в связи с реконструкцией водопровода закроют движение по Колпинской улице от Сосновой до Загородной улицы, а также по загородной улице от улицы Труда до Колпинской, включая перекресток с последней.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать в четырех районах Петербурга с 16 октября.

Артемий Чулков