Дорожные ограничения введут в четырех районах Петербурга с 16 октября

С четверга, 16 октября, будут введены дорожные ограничения в четырех районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

В Василеостровском районе в связи с реконструкцией тепло сети с 16 октября по 1 ноября закроют проезд по 6-й и 7-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до дома 80, к.1 по 7-й линии В.О.

Также с 16 октября по 1 ноября ограничат движение по 6-й и 7-й линиям В. О. от Малого до Среднего проспекта В. О.

В Невском районе с 16 октября 2025 года по 10 октября 2026 года в связи с реконструкцией шахты и буровых скважин ограничат движение по Глиняной улице у дома 15 и у дома 21, а также по Зеркальному переулку от Мельничной улицы до улицы Профессора Качалова, по улице Профессора Качалова от Глазурной улицы до Зеркального переулка, по Глазурной улице от улицы Профессора Качалова до Слободской улицы и по проспекту Обуховской Обороны от Слободской улицы до Смоляной улицы.

Во Фрунзенском районе на один день 16 октября и на один день 26 октября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение на перекрестке набережной Обводного канала, Боровой улицы и Борового моста, с закрытием левого поворота с Борового моста на набережную Обводного канала в сторону Воронежской улицы.

В Колпинском районе с 16 октября по 15 декабря из-за прокладки водопроводной сети закроют движение по по Павловской улице в городе Колпино от улицы Танкистов до улицы Губина.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о введенных в Петербурге дорожных ограничениях, которые начали действовать с 15 октября.

Артемий Чулков