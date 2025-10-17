Глобальному долгу убытка не видно

Уровень глобального государственного долга превысит отметку 100% мирового ВВП в 2029 году, прогнозируют эксперты МВФ в октябрьском обзоре Fiscal Monitor. Ожидается, что показатель достигнет максимальных с 1948 года 101,1% и на этом не остановится. К 2030 году отношение госдолга к ВВП может составить 102,3%. При «крайне неблагоприятном» сценарии уровень госдолга вырастет до 123% (максимум в 132%, напомним, фиксировался сразу после Второй мировой войны). Период дешевых заимствований между глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов и пандемией закончился, и ждать его повторения не стоит, говорится в докладе. Как напоминают авторы, до начала пандемии COVID-19 мировой госдолг колебался вблизи 85% ВВП. В 2020-м показатель вырос до 98,7% ВВП: тогда страны вводили локдауны, экономическая активность замедлялась, объем налоговых поступлений снижался. При этом ожидалось, что после пандемии экономики будут активнее работать над фискальной дисциплиной, но этого не произошло.

В 2025 году уровень глобального госдолга достигнет 94,7% ВВП (92,4% в 2024-м), считают в МВФ. Спрос на заимствования на фоне геополитической напряженности (военной операции РФ на Украине, торговых войн США и партнеров) продолжает расти, в том числе за счет трат на оборону и энергетическую безопасность. Судя по поступающим данным, государства также наращивают вложения в здравоохранение и борьбу с изменением климата. Во многих крупных экономиках, в том числе в Канаде, Франции, Японии и Великобритании, госдолг уже превышает 100% ВВП. Если в 2024 году предполагалось, что примерно две трети стран смогут стабилизировать или снизить уровень долга в ближайшие годы (см. “Ъ” от 24 октября), то теперь о таких надеждах фонд не пишет и лишь призывает страны относится к проблеме серьезнее.

Антилидерами по темпам роста госдолга по итогам года, вероятнее всего, останутся Китай и США. В этом году госдолг КНР составит 96,3% ВВП (в прошлом — 88,3% ВВП), при этом уже в следующем он может увеличиться до 102,3% ВВП. В США госдолг в 2025 году достигнет 125% ВВП (122,3% ВВП), в 2026-м — 128,7%. При сохранении трендов к 2030 году госдолг в Китае и США достигнет 116,1% и 143,4% ВВП соответственно.

Госдолг РФ в 2025 году в отчете прогнозируется на уровне 23,1% ВВП. Отметим, президент России Владимир Путин в октябре говорил о том, что показатель остается «относительно небольшим» — ниже 20% ВВП. В МВФ предполагают, что на горизонте ближайших лет госдолг РФ продолжит расти и достигнет 24,8% ВВП в 2026-м и 32,8% ВВП в 2030-м.

Кристина Боровикова