Главу ОБСЕ Элину Валтонен оштрафовали за посещение митинга в Грузии

Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главу МИД Финляндии Элину Валтонен оштрафовали на 5000 лари (около $1,8 тыс.) за посещение митинга в Грузии и «незаконное блокирование дороги». Об этом сообщили грузинскому изданию Tabula в МВД.

Элина Валтонен находилась в Грузии с официальным визитом. 14 октября она встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, а вечером пришла на митинг. В этот же день она опубликовала пост в соцсети Х в поддержку протестующих, которые, по ее словам, собрались, чтобы «выразить обеспокоенность репрессивным курсом своей страны».

После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с госпожой Валтонен. В официальном заявлении правительства ее обвинили в участии «в незаконном митинге» и «ложных заявлениях».

Протесты в Грузии продолжаются почти год после того, как на парламентских выборах в 2024 году победила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 октября этого года, со дня выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси началась новая волна митингов. Несколько протестующих проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Силовики установили 15 человек, подозреваемых в попытках свержения власти во время протестов. 13 из них задержаны, сообщили в МВД.