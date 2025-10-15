Премьер Грузии отменил встречу с посетившей митинг в Тбилиси главой ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался проводить встречу с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен из-за ее участия в митинге 14 октября в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

В заявлении уточняется, что встреча была отменена из-за участия госпожи Валтонен в «противозаконном митинге» и ее «ложных заявлений». Элина Валтонен прибыла в Грузию в рамках поездки по странам Кавказа. Во вторник она встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, а на среду была запланирована встреча с премьером.

Накануне вечером Элина Валтонен посетила акцию протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси. Она встретилась с митингующими и опубликовала видео в соцсети X, в котором заявила о поддержке участников протеста. Глава финского МИДа отметила, что люди объединяются, чтобы выразить несогласие с ущемлением их основных свобод.