Цены на элитную «вторичку» в Петербурге за девять месяцев года выросли на 15%

По итогам девяти месяцев текущего года средняя цена предложения на вторичном рынке элитного жилья в Петербурге достигла 870 тыс. руб. за квадратный метр, увеличившись на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделились аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

При этом в III квартале 2025 года средняя площадь лота в экспозиции на рынке элитной «вторички» в городе на Неве составила 182 кв. м, сократившись за год на 14 кв. м. В то же время данный показатель в 1,5 раза превышает показатель первичного рынка (125 кв. м). Эксперты объясняют разницу тенденцией к снижению средней площади квартир в новых жилых комплексах, которая наблюдается в последние годы.

На конец сентября этого года в общей структуре предложения по типам площади наибольшая доля вторичного рынка (26%) была представлена лотами площадью более 220 кв. м. В свою очередь, на первичном рынке четверть от общего объема предложения составили квартиры и апартаменты площадью от 70 до 100 кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам третьего квартала года средняя стоимость квартир на первичном рынке элитного жилья в Петербурге увеличилась на 24% к аналогичному периоду 2024 года и составила 115 млн рублей.

Андрей Цедрик