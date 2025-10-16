Там же, но с другими

Приговор по делу бывшего руководителя ростовского АО «Продмаш» Леонида Караханова, причастного к коррупционной схеме с участием экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, будет рассмотрен заново. В январе Пролетарский райсуд Ростова приговорил Леонида Караханова к четырем годам колонии общего режима, позднее Краснодарский краевой суд смягчил наказание до двух лет пяти месяцев лишения свободы. Решение краснодарского суда обжаловала прокуратура. Кассационный суд отменил апелляционное определение и вернул дело на новое рассмотрение.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) отменил апелляционное определение Краснодарского краевого суда по делу Леонида Караханова. Дело передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда, следует из кассационного определения (копия имеется в распоряжении редакции «Ъ-Ростов»).

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2023 года. По версии следствия, предприниматель Владимир Боженко через посредников Леонида Караханова и Николая Студеникина передал 500 тыс. руб. председателю Советского райсуда Ростова Елене Коблевой.

«Таким образом Владимир Боженко решал вопрос о возврате ему лодки и сетей, на которые арест наложил азовский мировой судья»,— рассказывал «Ъ» источник в правоохранительных органах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Боженко был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2023 года. Основные виды деятельности — рыболовство, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками.

Дело Леонида Караханова рассматривалось отдельно, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В январе 2025 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал фигуранта виновным в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Предпринимателя приговорили к четырем годам колонии общего режима, также суд обязал его выплатить штраф 10 млн руб.

В июне Краснодарский краевой суд смягчил наказание осужденному до двух лет пяти месяцев лишения свободы. Как смягчающие обстоятельства были учтены преклонный возраст Леонида Караханова (65 лет) и его многочисленные заболевания. Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание активную помощь Караханова участникам СВО и другие благотворительные мероприятия, в которых он участвовал.

Прокуратура посчитала, что решение суда о смягчении наказания не соответствует обстоятельствам совершения преступления, роли осужденного в его совершении, а также является необоснованным. Обвинитель попросил кассационную инстанцию отменить апелляционное определение, передав уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, но иным его составом.

Судебная коллегия, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с доводами стороны обвинения. Приговор Леонида Караханова будет рассмотрен в апелляционном порядке заново в Краснодарском краевом суде.

Дело в отношении Елены Коблевой, Владимира Боженко и Николая Студеникина передано в Ленинский районный суд Краснодара. Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии), Владимира Боженко — в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет колонии), Николая Студеникина — в посредничестве при передаче взятки (п. «а», «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до 10 лет колонии).

Кристина Федичкина