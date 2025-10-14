Петербуржца доставили в больницу после пожара в автосалоне

К госпитализации жителя Санкт-Петербурге привел утренний пожар в автосалоне в Выборгском районе. Огонь потушили 15 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

На пульт дежурного вызов по происшествию поступил в 5:20. Возгорание произошло в трехэтажном здании автосалона по адресу Придорожная аллея, дом 16 корп. 2. Огонь охватил автомобиль Volvo, стоявший на первом этаже, и распространился по всей площади транспортного средства.

Чуть больше часа ушло на ликвидацию пожара. В результате возгорания пострадал мужчина, его госпитализировали.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что следствие Петербурга разбирается в обстоятельствах пожара с двумя погибшими на проспекте Большевиков.

Татьяна Титаева