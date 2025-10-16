Россиянин Мурат Гассиев проведет бой за титул регулярного чемпиона по версии WBA

Россиянин Мурат Гассиев и болгарин Кубрат Пулев 12 декабря в Дубае проведут бой за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, сообщила пресс-служба Международной боксерской ассоциации (IBA).

Мурат Гассиев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Титул регулярного чемпиона является вторым в линейке WBA и уступает наиболее престижному титулу суперчемпиона. Главным поясом организации в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик, являющийся абсолютным чемпионом мира. Соперник Гассиева, 44-летний Кубрат Пулев, —действующий обладатель регулярного титула WBA. В его активе 32 победы (14 — нокаутом) в 35 боях.

32-летний Мурат Гассиев занимает в рейтинге WBA по весовой категории 12-е место (чемпионы организации в эту классификацию не включены). За карьеру у него 32 победы, из которых 25 — нокаутом, и два поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBA в первом тяжелом весе. В последние годы Гассиев дрался в основном с невысоко котирующимися бойцами, среди которых перешедший в бокс из американского футбола представитель США Майк Балоган и другой американец Джеремайя Милтон.

Арнольд Кабанов