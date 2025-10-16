Банк «Санкт-Петербург» сократил чистую прибыль по РСБУ на 16,9% с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» снизило чистую прибыль по РСБУ на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь 2025-го данный показатель составил 33,7 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В сентябре этого года чистая прибыль банка сократилась до 2 млрд рублей — в 3,4 раза ниже показателя сентября 2024 года. Рентабельность капитала (ROE) за указанный период составила 11%.

При этом чистый процентный доход по итогам девяти месяцев вырос на 12,7% — до 57,2 млрд руб., в сентябре — на 0,4%, до 5,7 млрд руб. Расходы на резервы по кредитам с начала года составили 10,6 млрд руб., а стоимость риска была равна 1,7%.

В то же время операционные расходы банка в январе-сентябре увеличились на 7,2% — до 18,8 млрд руб., в сентябре — на 24,5%, до 2,1 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября 2025 года составил 930,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 24,8%. Собственный капитал банка по состоянию на начало октября достиг 210,9 млрд рублей — на 6,5% больше, чем было в начале года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что собрание акционеров банка «Санкт-Петербург» приняло решение направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года 7,4 млрд рублей — 30% чистой прибыли по МСФО за указанный период.

Андрей Цедрик