Крупнейшие организации сбросили в Туру 20 тысяч тонн загрязняющих веществ

Общий объем сброса загрязняющих веществ в реку Тура от 20 крупнейших объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду Тюменской области, превысил 20 тыс. тонн в 2024 году, рассказал руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Гуржеев на заседании Тюменской областной думы. По его словам, основными загрязняющими веществами в сброшенной воде являются взвеси и сухой остаток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная реки Тура в Тюмени

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Набережная реки Тура в Тюмени

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Господин Гуржеев добавил, что наиболее крупными загрязнителями Туры являются «Тюмень Водоканал», санаторий «Геолог», Служба заказчика по благоустройству администрации Тюмени, «Форвард Энерго» и «РИ-Инвест». «Объекты, с которых осуществляется сброс в Туру, имеют разрешительную документацию в области нормирования негативного воздействия на окружающую среду»,— заверил руководитель управления.

Согласно данным Андрея Гуржеева, всего в 2024 году компании Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов заплатили более 1 млрд руб. за ущерб природе и 1,8 млрд руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Он подчеркнул, что всего Росприроднадзор намерен получить 9,6 млрд руб. за ущерб экологии и 3,8 млрд за отрицательное воздействие на нее.

Василий Алексеев