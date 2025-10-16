Тюменские компании заплатили 1,8 млрд рублей за загрязнение природы в 2024 году

Росприроднадзору поступило 1,8 млрд руб. по 6433 декларациям о плате за негативное воздействие на окружающую среду Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2024 году, рассказал руководитель Северо-Уральского межрегионального управления ведомства Андрей Гуржеев на заседании Тюменской областной думы. «Мы администрировали почти 1,9 млрд руб., из этой суммы получили более 900 млн руб. по результатам проверки деклараций. Выявляли в них нарушения и проводили работу с юридическими лицами об оплате уже дополнительных средств»,— добавил он.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Гуржеев добавил, что Росприроднадзор намерен получить дополнительные 1,7 млрд руб. к уже начисленным 1,8 млрд руб. «Мы будем вести претензионную работу в судах, добиваться взыскания этих сумм»,— заверил руководитель управления.

Андрей Гуржеев подчеркнул, что все средства за воздействие предприятий на природу и за ущерб окружающей среде поступают в бюджеты трех регионов и муниципалитетов. В 2024 году Росприроднадзору удалось взыскать с тюменских компаний более 1 млрд руб. за вред природе. «За 2024 год мы администрировали 3 млрд руб. живых денег. Они поступили в бюджеты Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов»,— пояснил он.

Василий Алексеев