В регионах «тюменской матрешки» нанесли вред экологии на 8 млрд руб. в 2024 году

Окружающей среде Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов нанесли ущерб на сумму 8,8 млрд руб. в 2024 году, сообщил руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Гуржеев на заседании Тюменской областной думы. Он добавил, что за прошедший год ведомство потребовало от компаний 9,6 млрд руб. за вред природе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Больше предъявили, так как ведется претензионная работа, часть дел длится несколько лет и проходит все стадии обжалования, затем идет взыскание. Компании редко добровольно оплачивают ущербы, тем более, если это достаточно большие суммы. Взыскиваем деньги, которые могут быть позапрошлых годов»,— пояснил господин Гуржеев.

По его словам, в 2024 году Росприроднадзору удалось взыскать более 1 млрд. руб. за ущерб природе. «Это в полтора раза больше, чем в 2023 году»,— подчеркнул Андрей Гуржеев.

Господин Гуржеев отметил, что за прошедший год управление выявило 6364 нарушений. Большая часть касалась несанкционированного сброса отходов производства и потребления, несоблюдения требований по выполнению мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий, нарушения правил водопользования при сбросе неочищенных сточных вод в водные объекты и невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Василий Алексеев