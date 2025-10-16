Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительница Ленобласти погибла от столкновения с поездом на станции Ивановская

На станции Ивановская Кировского района Ленобласти поезд по касательной задел 27-летнюю местную жительницу. От полученных травм она скончалась, сообщили в транспортной полиции СЗФО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о случившемся поступила правоохранителям накануне около 23:00. Предварительно установлено, что погибшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения состава «Волховстрой – Санкт-Петербург». Машинист поезда подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать трагического происшествия не удалось.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что житель Ленобласти в наушниках попал под тепловоз на ж/д переезде «Парнас».

Артемий Чулков

