Житель Ленобласти в наушниках попал под тепловоз на ж/д переезде «Парнас»

Утром 12 октября тепловоз сбил 42-летнего жителя Ленобласти на железнодорожном переезде «Парнас», сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Пешеход переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Он не услышал звуки приближающегося поезда и звуковые сигналы, подаваемые машинистом, так как находился в наушниках. Столкновения избежать не удалось, жителя Ленобласти госпитализировали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезд Казань—Санкт-Петербург протаранил «КамАЗ» под Свияжском, водитель грузовика успел выпрыгнуть из машины за секунды до столкновения.

Андрей Маркелов