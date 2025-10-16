Эксперт: цена на хамсу в Новороссийске может достигнуть 700 рублей за килограмм

В Новороссийске в первых числах ноября начнется продажа свежей хамсы нового вылова. Как сообщила «Ъ-Новороссийск» руководитель группы компаний Delofish Анастасии Дубенко, стартовая цена на рыбу может достичь 700 руб. за кг, что примерно на 7,8% выше, чем в начале прошлого сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Рост стоимости связали с подорожанием топлива, увеличением расходов на добычу и переработку рыбы, а также с ограниченным объемом вылова в начале путины.

«В этом году промысел начался раньше, связано это с преждевременным похолоданием. Однако нужно понимать, что традиционная путина еще не наступила, выловы пока маленькие, массово хамса пойдет в первых числах ноября», — пояснила госпожа Дубенко.

По ее словам, в начале сезона на рынке часто появляется прошлогодняя размороженная хамса, поскольку свежей рыбы пока немного. Анастасия Дыбенко также отметила, что пока температура воды в Азовском море не опустится до 10–11 градусов, массовый ход хамсы не начнется.

Для выбора самой качественной хамсы специалист советует ориентироваться на серебристый цвет, прозрачные глаза и упругую текстуру рыбы. Самой жирной и вкусной считается азовская хамса с серой спинкой.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что традиционный рыбный фестиваль в Новороссийске отменили в 2025 году. Мероприятие перенесли на следующий год из соображений безопасности жителей и гостей города.

Екатерина Голубева