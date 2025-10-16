Евросоюз рассчитывает завершить систему борьбы с дронами к концу 2027 года

Брюссель рассчитывает запустить проект по созданию системы по защите от беспилотных летательных аппаратов к концу 2026 года. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на презентации новой дорожной карты ЕС по укреплению европейского оборонного потенциала, передает AFP. По словам госпожи Каллас, завершить создание системы борьбы с беспилотниками планируется до конца 2027 года. Проект еще не одобрили лидеры ЕС.

«Сегодня мы предлагаем новую систему борьбы с беспилотниками, которая будет полностью готова к концу 2027 года»,— сказала Кая Каллас.

В ЕС инициативу преподнесли как флагманский проект в рамках «дорожной карты» по подготовке к потенциальному конфликту к 2030 году. Официальное название проекта — «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов». Согласно плану, Брюссель рассчитывает запустить работу по созданию системы к концу 2026 года, а завершить — к концу 2027 года. При этом для реализации инициативы Брюсселю необходимо заручиться поддержкой лидеров ЕС. Агентство AFP сообщает, что эта тема может обсуждаться на саммите на следующей неделе. При этом отмечается, что ЕС пока не дал конкретной оценки, во сколько обойдется флагманский проект.

С инициативой по созданию стены беспилотников изначально выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее задумке, предполагается создать «многоуровневую противовоздушную оборону» с улучшенными системами обнаружения и отслеживания, а также инновационными и недорогими системами перехвата. Это первый крупный проект Европейской комиссии в области оборонного потенциала. Предполагается, что он станет одним из четырех приоритетных оборонных проектов наряду с улучшением пограничного контроля, усилиями по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны и расширением возможностей Европы в области спутниковой разведки и рекогносцировки. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью изданию EurActiv говорил, что «стена дронов» на границе с РФ может появиться в течение года.

Анастасия Домбицкая