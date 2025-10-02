«Стена дронов», российские активы и усталость от позиции Венгрии — в Копенгагене 2 октября открывается саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — безопасность Старого Света. 1 октября там же прошла неформальная встреча лидеров ЕС — обсуждали все те же неопознанные дроны и возможные способы борьбы с ними. На этом фоне французский спецназ арестовал судно по подозрению в принадлежности к так называемому российскому теневому танкерному флоту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что европейцы оказались перед нелегким выбором.

Неопознанные дроны продолжают беспокоить Европу. Дания, где по этой причине пришлось даже призывать несколько сотен резервистов, созвала общеевропейский сбор. Премьер-министр страны Метте Фредериксен называет происходящее «гибридной войной» с Россией, куда европейские страны оказались втянутыми. 1 октября в полузакрытом режиме проходила неформальная встреча лидеров ЕС.

На следующий день анонсирован саммит Европейского политического сообщества. Это межправительственная организация, учрежденная по инициативе Эмманюэля Макрона для обсуждения будущего Старого Света. То есть участие в мероприятии примут не только члены Евросоюза. На повестке дня безопасность сообщества и нашумевшая «стена дронов», которая должна защитить от указанных выше НЛО. Звучит красиво, однако дальше разговоров дело пока не идет. Не совсем понятно, как все это может выглядеть, и главное, кто за все за это должен платить. Опять же, Венгрия, по обыкновению, против.

Впрочем, есть и другой способ — самый простой, который всегда был на слуху, но который очень не хотелось обсуждать: закрыть небо, по крайней мере, над Западной Украиной. На сегодня принято считать, что союзники на это не пойдут. Почему, понятно. Потому что есть угроза напрямую втянуться в конфликт с Россией. Однако, как мы видим, события развиваются очень быстро. То, что вчера казалось фантастикой, становится привычной реальностью. Между тем на фоне больших европейских встреч — как специально подгадали — французское телевидение продемонстрировало кадры высадки спецназа Пятой республики на некий танкер, под флагом Бенина в проливе Ла-Манш. Причина — подозрение в причастности к так называемому российскому теневому танкерному флоту. Также у властей есть подозрения, что оттуда запускали те самые неизвестные дроны.

Общий смысл такой: если раньше на проход подсанкционных судов можно было закрыть глаза, дабы лишний раз не рисковать, но дроны — совсем другое дело. Здесь речь идет о безопасности Старого Света. Россия категорически отрицает свою причастность ко всему происходящему. Однако бывшие партнеры не верят. Кстати, кроме «стены дронов» сейчас активно обсуждаются новые санкции и судьба замороженных российских активов. Также партнеры очень устали от коллеги Виктора Орбана и решают, как принимать решения без учета его мнения. Пока же можно предположить, что Евросоюз надеется напугать потенциального противника вербальными интервенциями.

Смысл в том, что саммиты и форумы с грозными заявлениями уже сами по себе являются фактором сдерживания. Не очень в это верится. Хотя можно предположить, что если дроны и дальше будут летать, нелегкие решения придется все-таки принимать. Пусть и очень не хочется.

