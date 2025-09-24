Еврокомиссар: «стена дронов» на границе с РФ может появиться в течение года

В Европе в течение года может завершиться реализация проекта «стена дронов». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью изданию EurActiv.

По словам господина Кубилюса, Евросоюз может значительно улучшить возможности по обнаружению беспилотников в течение года. Однако потребуется гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, которая сможет отслеживать и уничтожать цели.

«Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников»,— сказал еврокомиссар. По его словам, у Евросоюза есть широкие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но у БПЛА своя специфика — они небольшого размера и летают очень низко.

Издание Gizmodo в начале сентября писало, что Евросоюз рассматривает возможность создания «стены дронов». В соответствии с проектом датчики, беспилотники и системы противодействия будут располагаться вдоль границы с Россией для сдерживания БПЛА. Испанская газета El Pas сообщила, что «стена дронов» позволит отслеживать и нейтрализовать вражеские беспилотники до того, как они достигнут населенных пунктов и объектов критической инфраструктуры.