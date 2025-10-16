Смольный ускорит движение трамваев на Дальневосточном проспекте
Движение трамваев № 7, 27 и 39 ускорят на Дальневосточном проспекте, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. На текущий момент завершены работы по модернизации светофоров на пересечении магистрали с улицами Новоселов, Тельмана и Крыленко.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту
«Обновленные светофоры позволят повысить уровень безопасности движения за счет развода транспортных потоков и создадут "зеленую волну" для движения общественного транспорта»,— говорится в сообщении.
«Зеленая волна» рассчитывается под определенную среднюю скорость общественного транспорта. К моменту его подхода к светофору включается зеленый сигнал, благодаря чему трамваи смогут ехать без задержек.
