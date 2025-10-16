Politico: Киев планирует обсудить с Трампом возможность перехода к наступлению

Киев рассчитывает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом удастся договориться о поставках на Украину вооружений, необходимых для начала контрнаступления. Об этом Politico сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Он не исключил наличия у Украины планов по наступлению, о которых ранее публично заявил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

«Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие мы получим и какой будет утвержденный план»,— цитирует Politico высокопоставленного украинского чиновника.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Украина якобы намерена перейти в наступление на фронте. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться 17 октября на переговорах американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в Вашингтон. Господин Трамп сказал, что «изучает разные варианты» военной помощи Украине, но деталей не привел. Президент США Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Президент США не исключал поставок ракет на Украину. Источник The Washington Post тем временем сообщал, что Дональд Трамп отправит ракеты только в том случае, если переговоры с Россией «зайдут в тупик». Министр обороны США Пит Хегсет на этой неделе предупредил, что в случае отсутствия прогресса на пути к поиску мирного решения конфликта США вместе с союзниками «предпримут необходимые шаги, чтобы заставить Россию заплатить за ее продолжающуюся агрессию».

Подробнее о военной помощи Украине со стороны НАТО — в материале «Ъ» «В образе стального дикобраза».

Анастасия Домбицкая