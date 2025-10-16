Китайский Hongqi из-за роста продаж вошел в топ-3 премиальных брендов в Петербурге

По итогам августа-сентября текущего года объем регистраций новых автомобилей китайского премиального бренда Hongqi в Петербурге составил 144 и 138 соответственно. Это единственные два месяца в этом году, когда марка преодолевала отметку в сотню проданных автомобилей, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что за всю историю продаж машин этого бренда в Петербурге нынешние август и сентябрь по своей успешности уступили только сентябрю 2024 года, когда в городе было зарегистрировано 148 авто.

Данный всплеск продаж позволил Hongqi по итогам девяти месяцев года выйти на третье место в рейтинге продаж премиальных брендов в Петербурге. За три квартала в городе на учет встало 746 новых автомобилей Hongqi — на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам III квартала 2025 года по количеству дилерских контрактов в Петербурге лидирует китайский автомобильный бренд Geely — машины этой марки можно приобрести в 18 автосалонах города.

Андрей Цедрик