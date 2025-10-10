Автомобильный бренд Geely лидирует ко количеству контрактов в Петербурге

По итогам III квартала 2025 года китайский автомобильный бренд Geely лидирует по количеству дилерских контрактов в Санкт-Петербурге, автомобили этой марки можно приобрести в 18 автосалонах города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Денис Гаврилов.

На втором месте с 17 дилерскими контрактами расположился суббренд Geely — Knewstar. Далее по убыванию следуют Chery, Tenet и Changan — у всех по 14 контрактов. Lada и Xciete продаются в 13 автосалонах, Belgee — в 12, по 11 дилеров продают машины марок Omoda, Jaecoo и Haval City.

Ранее «Ъ-СПб» писал что Петербургский рынок новых легковых машин за девять месяцев просел на четверть.

Артемий Чулков