Около 4 тыс. свердловчан позвонили на горячую линию по вопросам гриппа и ОРВИ

На горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ в Свердловской области с 3 октября поступило около 4 тыс. звонков, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Большинство обращений — из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Ирбита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Самой популярной темой стали вопросы о вакцинации против гриппа, которые составили 17,6% всех звонков: жители интересовались подготовкой к прививке, местами вакцинации и противопоказаниями. Вопросы о введении ограничительных мер в школах и детсадах заняли 16,9% обращений, о мерах неспецифической профилактики — 13,8%. Также свердловчан волновали эпидемиологическая ситуация (12,4%), состав вакцины и ее совместимость с другими прививками (10,3%), а также вопросы лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ (10%).

Также уральцы спрашивали о масках, эффективности препаратов, безопасности вакцинации беременных и детей, рисках заболевания при отказе ставить прививку, а также о режиме работы передвижных прививочных бригад и прочем.

Напомним, с 10 октября в торговых центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста работают пункты, в которых медики ставят прививку от гриппа. За последнюю неделю в области зафиксировано 29 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из которых 14 тыс. пришлись на Екатеринбург.

Ирина Пичурина