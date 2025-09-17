Власти Тамбова снова продают здания, участки и гараж за 120 млн рублей

Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбова выставил на повторный аукцион имущественный комплекс на улице Сергея Рахманинова. Начальная цена лота не изменилась с предыдущих торгов и составляет 120,3 млн руб. Это следует из документации тендера.

В состав лота входят два нежилых здания площадью 218 кв. м и 358,7 кв. м соответственно и участок под ними на 1,1 тыс. кв. м, а также административное здание площадью 1 тыс. кв. м, гараж на 122,5 кв. м и участок под ними площадью 2 тыс. кв. м. Здания находятся на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б.

Шаг аукциона составляет 6 млн руб., задаток для участия в нем — 24 млн руб. Заявки принимаются до 13 октября, итоги планируется подвести 17 октября.

Предыдущие торги по продаже имущественного комплекса не состоялись из-за того, что никто не захотел принять участие в них.

Алина Морозова