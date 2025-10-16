Армия России ударила «Кинжалами» по газовым объектам ВПК Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. При ударах применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— указано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Также за сутки силами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 278 БПЛА. Под удар ВС России попали кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65.