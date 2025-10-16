Минобороны России сообщило об уничтожении шести безэкипажных катеров и 278 БПЛА

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Они были перехвачены в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российскими силами ПВО были сбиты шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 278 беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации.

В ночь на 16 октября над регионами России уничтожен 51 БПЛА. Больше всего — 12 дронов — сбиты в небе над Саратовской областью.