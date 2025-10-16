Армия России поразила кабину управления и пусковую установку Patriot на Украине

Российские военнослужащие уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, под удар ВС России, согласно данным Минобороны, попали объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в 142 районах в зоне спецоперации. Российскими силами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 278 БПЛА.