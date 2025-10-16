Reuters: Armani возглавит заместитель управляющего компании Джузеппе Марсоччи

Гендиректором Giorgio Armani станет заместитель управляющего директора модного дома Джузеппе Марсоччи. Назначение будет одобрено на заседании совета директоров 16 октября. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

62-летний Джузеппе Марсоччи также занимает должность коммерческого директора компании. Он присоединился к Giorgio Armani более 20 лет назад. Господин Марсоччи руководил в том числе американским филиалом модного дома.

Джорджо Армани умер 4 сентября. За полтора месяца до смерти он, не объявляя публично, назначил вице-президентом компании делового партнера Панталео Делл'Орко. В новой структуре компании тот, вероятно, займет должность председателя совета директоров, сообщает Corriere della Sera.

В последние недели также распространилась информация о назначении на председателя совета директоров экс-гендиректора Gucci Марко Биццарри, однако он опроверг эти данные. Джорджо Армани завещал продать долю в размере 15% в модном доме в течение полутора лет после его смерти. Позже покупателю должны передать еще 30–55%. Если продать долю не получится, акции должны быть выставлены на биржу.