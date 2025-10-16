На Дону составили протоколы за несанкционированную торговлю на 616 тысяч рублей

В Ростовской области с начала года составили более тысячи протоколов за торговлю в неустановленных местах. Об этом сообщает пресс-служба административной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях назначили штрафы на сумму 616 тыс. руб. Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Ростове-на-Дону (519 протоколов) и в Таганроге (101 протокол).

В сентябре и октябре инспекциями составлено 60 протоколов за торговлю в неустановленных местах, 65 протоколов за незаконное размещение торговых объектов.

Торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

Константин Соловьев