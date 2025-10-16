Hollywood Undead из-за «давления общественности» отменили концерты в России

Американская рок-группа Hollywood Undead отменила запланированные концерты в России на 2026 год, сообщило концертное агентство «Мельница» в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что группа решила отложить свой визит в Россию под давлением общественности. «Группа очень расстроена, что несмотря на огромное желание выступить перед фанатами, в настоящее время обстоятельства мешают это сделать»,— написало агентство.

В Москве концерт должен был состояться 28 мая 2026 года на ВТБ Арене. На 30 мая планировалось выступление на СКА Арене в Санкт-Петербурге. Старт продаж билетов был назначен на 16 октября.