Hollywood Undead выступят с концертами в Москве и Санкт-Петербурге

Американская рок-группа Hollywood Undead выступит с концертами в Москве и Санкт-Петербурге в мае следующего года, сообщило концертное агентство «Мельница». Билеты появятся в продаже с 16 октября.

В Москве концерт состоится 28 мая на ВТБ Арене. В Санкт-Петербурге группа выступит 30 мая на СКА Арене.

Группа Hollywood Undead была основана в 2005 году. Ее участники исполняют рок-музыку, смешанную с хип-хопом. За все время существования группа выпустила восемь студийных альбомов. Их самые популярные треки — «Undead», «California Dreaming» и «Coming Back Down». Hollywood Undead планировали приехать в Россию в июне 2022 года, однако концерт отменили.