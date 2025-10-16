Экс-чемпион мира по боксу Хаттон предположительно совершил самоубийство

Бывший чемпион мира по боксу британец Рики Хаттон, найденный мертвым в своем доме 14 сентября, покончил с собой. Предварительной причиной смерти, озвученной следствием в ходе заседания коронерского суда Стокпорта, стало «повешение», сообщает газета The Daily Mirror.

Рики Хаттону было 46 лет. Ранее он открыто заявлял о своей борьбе с клинической депрессией и наркоманией. Британец говорил, что «похож на неуправляемый поезд, который сходит с рельсов».

В последний раз члены семьи видели Рики Хаттона 12 сентября. На следующий день он не явился на мероприятие, которое должен был посетить. 14 сентября менеджер Хаттона Пол Спик обнаружил его мертвым. По данным следствия, в этот день спортсмен должен был лететь в Дубай.

В июле 2025 года он анонсировал возобновление карьеры. На 2 декабря был запланирован поединок против представителя ОАЭ Эйсы Аль-Дахи. Британец изначально ушел из спорта в 2009 году, затем он возвращался на один бой в 2012-м.

Рики Хаттон был чемпионом мира в первой полусредней категории по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) и в полусредней категории по версиям WBA и IBO. Один из ярчайших моментов спортивной карьеры британца — победа техническим нокаутом над Костей Цзю в бою за пояс IBF в 2005 году. Тогда Хаттону присвоили звание лучшего бойца года журнал The Ring и телеканал ESPN.

