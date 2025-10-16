Ростовский водоканал заказал проект реконструкции очистных сооружений за 689 млн рублей

«Водоканал Ростова-на-Дону» подписал договор на проектирование реконструкции очистных сооружений на левом берегу Дона за 689 млн руб., что на 78 млн руб. дешевле начальной цены. Имя подрядчика не называется. Об этом пишет «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Согласно информации, подрядчик должен обследовать ообъект на ул. 1-я Луговая, 32 и выполнить археологические, геодезические, геологические, экологические и прочие изыскания. Кроме того, нужно составить смету на реконструкцию.

До 31 марта 2026 года проектную документацию необходимо согласовать с властями, энергоснабжающими и эксплуатационными компаниями, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами. Документы должны получить одобрение государственных строительной и экологической экспертиз.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Ростовводоканала» составила 9,2 млрд руб., прибыль — 1,5 млрд руб.

Валентина Любашенко