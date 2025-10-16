Донские депутаты выступят с предложением о пересмотре сроков обучения в ссузах

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области решили обратиться к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с инициативой пересмотреть сроки обучения в колледжах и техникумах по специальностям, недоступным для несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗС.

По информации председателя комитета по образованию Светланы Мананкиной, изменение федеральных образовательных стандартов привело к сокращению сроков обучения с двух лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев. Это нововведение может вызвать проблемы для учащихся, так как они будут выпускаться из учреждений среднего профессионального образования (СПО) в возрасте 16-17 лет, но при этом не смогут найти работу по своей специальности.

На данный момент в Ростовской области функционируют 42 профессиональные образовательные учреждения, предлагающие программы ускоренного обучения по 23 специальностям из списка тяжелых работ. К 2027 году планируется, что более 2 тыс. студентов (61% от общего числа учащихся) не достигнут совершеннолетия к моменту завершения обучения.

Госпожа Мананкина считает, что сокращение сроков обучения создает трудности для прохождения обязательной производственной практики, особенно в условиях, где работа несовершеннолетних запрещена. Федеральные органы власти предлагают продлить обучение на год для таких студентов с индивидуальным планом, но это лишит их отсрочки от военной службы

Наталья Белоштейн