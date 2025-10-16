На Кубани возбудили дело о мошенничестве на 290 млн рублей при строительстве ЖК

СКР возбудил уголовное дело против учредителя двух компаний и члена Адвокатской палаты Краснодарского края, подозреваемых в мошенничестве. Адвоката взяли под стражу, коммерсант скрылся от следствия, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2011-2023 годах глава фирм организовал строительство жилого комплекса «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт» в Сочи. При их возведении допустили ошибки, из-за которых было отказано во вводе зданий в эксплуатацию. Несмотря на это, подозреваемый заключил более 1 тыс. договоров цессии и похитил все полученные деньги. За это бизнесмена осудили по статье о мошенничестве.

После этого злоумышленник создал преступную группу, куда вошел адвокат. По новой схеме юрист вынуждал участников долевого строительства повторно платить за свою недвижимость. Гражданам не передавали квартиры по надуманным причинам и одновременно продавали лоты третьим лицам. Общую сумму ущерба СКР оценивает в 290 млн руб.

Имена фигурантов пресс-служба СКР не привела. Но, как отмечает «Ъ-Кубань», в деле идет речь об учредителе компании «Альбатрос» и бенефициаре ООО «БГ-инвест» Анзоре Пруидзе. В 2023 году его приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии за заключение договоров на продажу апартаментов в «Горизонте» на 11,7 млн руб. При этом все помещения были реализованы по договорам долевого участия. В августе 2025 года Анзора Пруидзе обязали передать объекты в апарт-отеле их владельцам. Всего бизнесмену вынесли уже три приговора по статье о мошенничестве.

Никита Черненко