Девелоперу добавили эпизодов

Сочинский девелопер Анзор Пруидзе признан виновным в крупном мошенничестве. Это уже третий приговор застройщика и очередной эпизод истории с реализацией объектов в апартаментном комплексе «Горизонт», которые ранее уже были проданы. Сам осужденный заявляет, что уже отсидел свой срок за этот эпизод. После сложения приговоров ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного девелопера Анзора Пруидзе. Он признан виновным в новых эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связанного с продажей апартаментов в сочинском АК «Горизонт». Приговор был вынесен в конце мая, но мотивированное постановление опубликовано только сейчас.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о вынесенном в отношении него втором приговоре, согласно которому застройщик, будучи единственным участником ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» («Альбатрос»), подписал от имени компании предварительный договор на 11,7 млн руб. с гражданином, который изъявил желание приобрести апартаменты в строящемся компанией ЖК «Горизонт» на ул. Просвещения, 24 в Сочи. Однако, как оказалось, данное помещение, как и все остальные площади ЖК, ранее были уже реализованы по договорам долевого участия ООО «Парус» на 402 млн руб. Договор с гражданином был подписан по доверенности от компании, которая, как выяснилось, была отменена назначенным им же директором. Осужденный в ходе процесса пытался оправдаться тем, что не знал об отмене доверенности и что сразу после того, как потенциальный покупатель передумал приобретать апартаменты, вернул ему деньги, но безуспешно.

По настоящему делу фабула обвинения была аналогичной. В этот раз господину Пруидзе вменили продажу аналогичным способом двух апартаментов на 40 кв. м и 34 кв. м, права на которые, по данным суда уже принадлежали «Парусу». За них, согласно приговору, потерпевшие заплатили деньги, из которых осужденный вернул только часть. Одному он задолжал 4,5 млн руб., а второму — 2 млн руб.

Господин Пруидзе отказался признавать вину, пояснив, что Хостинский суд уже осудил его по этому эпизоду, и он отбыл нахначенное наказание. Также он заявил, что считает свои действия по заключению предварительных договоров в 2013-2017 годах правомерными, «так как у него была договоренность с определенными лицами о том, что он мог распоряжаться указанными в обвинении помещениями, но данная договоренность была, как позже ему стало известно, не состоятельна, его обманули». Он подтвердил, что деньги по этим договорам находятся у него, и он готов их вернуть потерпевшим, но те отказываются их принимать, полагая, что он должен им еще проценты за пользование ими.

Рассмотрев доказательства, суд с учетом сложения сроков по ранее вынесенным приговорам назначил Анзору Пруидзе наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы, отбывать которые предписал в колонии общего режима. Также он назначил ему 700 тыс. руб. штрафа. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

Сейчас на Кубани развивается гражданский спор, инициированный принадлежащей господину Пруидзе компании «Албатрос» с дольщиками апарт-отлея «Горизонт». В 2024 году гендиректор фирмы обратился в Первомайский суд Краснодара с иском к своему же учредителю (Анзору Пруидзе), потребовав расторгнуть ранее заключенные между компанией и ним договоры долевого участия. Якобы они не были оплачены учредителем. Речь идет о 886 договорах, заключенных в период с 2015 по 2017 год. Из материалов дела, копии которого «Ъ-Кубань» предоставили юристы дольщиков, следует, что господин Пруидзе не оплатил своей фирме 1 млрд руб., но дольщики говорят, что они в совокупности приобрели договоры, примерно, за 3 млрд руб.

Ответчик тогда признал иск, а застройщик умолчал о том, что господин Пруидзе уже перепродал эти договоры другим дольщикам, в результате чего конечные приобретатели жилья не были привлечены в процесс. Однако Первомайский суд удовлетворил иск девелопера заочным решением. Узнав о нем, дольщики добились его отмены. Дело было передано на рассмотрение в Адлерский суд, который привлек к делу всех дольщиков и защитил их договоры, отказав компании господина Пруидзе в удовлетворении иска к нему самому.

Михаил Волкодав