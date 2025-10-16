Китай вслед за Индией ответил на требование США отказаться от российской нефти

США занимаются запугиванием, требуя от Китая отказаться от закупок нефти из России и угрожая ввести новые пошлины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Действия Соединенных Штатов являются типичным примером одностороннего запугивания и экономического принуждения»,— заявил Линь Цзянь на брифинге (цитата по AFP). Он отметил, что Китай примет «решительные контрмеры и решительно защитит свой суверенитет», если ему нанесут ущерб.

Представитель МИД подчеркнул, что Китай выступает в защиту «нормального, законного экономического, торгового и энергетического сотрудничества» со всеми странами, включая Россию.

В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия, покупая нефть у России, спонсируют военные действия на Украине. 13 октября американский президент пообещал ввести с 1 ноября дополнительные пошлины в размере 100% на товары из КНР. Если они начнут действовать, то общий размер тарифов составит 130%. По словам Дональда Трампа, это ответные меры на введение Китаем строгого контроля за экспортом редкоземельных металлов.