Трамп раскритиковал Китай и Индию за покупку российских энергоресурсов

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Китай и Индия являются «основными спонсорами» конфликта на Украине из-за продолжающегося экономического сотрудничества с Россией. По его словам, закупки российской нефти этими странами способствуют продолжению военных действий в регионе.

«Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, так как они не прекращают покупать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России»,— отметил господин Трамп. Он добавил, что такое положение дел ослабляет усилия международного сообщества по урегулированию конфликта.

Ранее американский президент направил письмо странам НАТО с призывом полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Он также предложил ввести пошлины в размере 50–100% на товары из Китая, рассчитывая, что эти меры ускорят завершение украинского конфликта.

В китайском МИДе назвали предложения господина Трампа примером запугивания и экономического принуждения.