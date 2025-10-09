Пенсионерка скончалась в Ленобласти в результате столкновения ВАЗа с иномаркой

Пассажирка автомобиля ВАЗ скончалась при ДТП на 108-м км автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Машина отечественной марки столкнулась с Citron, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Авария со смертельным исходом произошла утром 9 октября. За рулем ВАЗа был 75-летний водитель. При проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге он не уступил преимущество иномарке, которой управлял 24-летний автомобилист.

«В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ", 75-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия,— уточнили в ведомстве.

Татьяна Титаева