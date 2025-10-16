Французская судоходная компания возобновляет поставки грузов в Петербург

Судоходная компания CMA CGM в ноябре текущего года будет вновь осуществлять заходы в порт Санкт-Петербург. Город включат в маршрут регулярного сервиса Finland Express (FLX), пишет компания TDP.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Контейнерная линия соединяет ключевые порты Германии, Финляндии, стран Балтии. В ноябре туда добавится и Россия. Петербург официально включается в ротацию с 17 ноября.

Согласно расписанию, перевозки будут выполняться раз в две недели за счет двух судов. Заходы в город на Неве будут чередоваться с финским портом Раума.

Французская компания стала первой организацией, официально вернувшей контейнерную линию в Россию с марта 2022 года. До начала СВО компания была одним из самых активных операторов на российском рынке.

Татьяна Титаева