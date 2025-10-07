Краболов-процессор «Кильдин» отправили на достройку в Петербург

Нижегородский завод «Красное Сормово» отправил краболов-процессор «Кильдин» в Санкт-Петербург для завершения строительства, швартовных и ходовых испытаний, сообщает пресс-служба предприятия. Строительство судна ведется по принципу «распределительной верфи».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для транспортировки «Кильдина» использовали разъемную конструкцию плавучего дока, которую разработало Невское проектно-конструкторское бюро ОСК специально для промысловых судов серии КСП01.

Краболов-процессор предназначен для промышленной ловли крабов на глубинах от 20 до 400 м и производства замороженной продукции в море. Оборудование на судне способно перерабатывать до 60 камчатского краба в сутки.

Андрей Маркелов