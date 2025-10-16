Суд не стал менять акт о запрете Wintershall вести разбирательства против России

Арбитражный суд Московского округа не стал менять акт о запрете Wintershall Dea GmbH вести арбитражные разбирательства против России, связанные с бывшими активами немецкой корпорации в РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Окружной суд отклонил кассационную жалобу Министерства энергетики России на решение суда первой инстанции, передает корреспондент агентства. Минэнерго не оспаривало резолютивную часть документа, однако просило суд уточнить его мотивировочную часть, не требуя нового рассмотрения дела.

Wintershall Dea GmbH совместно с «Газпромом» занималась разработкой Уренгойского и Южно-Русского месторождений, а также владела долей в операторе газопровода «Северный поток-2». Немецкая корпорация утверждает, что в январе 2023 года была вынуждена уйти с российского рынка и что ее имущество экспроприировали.

В сентябре Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Wintershall, ее юрфирме Aurelius Cotta и двум международным арбитрам о запрете продолжать разбирательство против России. Арбитраж постановил, что при нарушении запрета с участников зарубежного процесса должны взыскать €7,5 млрд.