Минфин не намерен увеличивать налоговую нагрузку для нефтегазового сектора

Российские компании из нефтегазового сектора работают «с напряжением», заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он заверил, что министерство не планирует увеличивать налоговую нагрузку для этих компаний.

Господин Силуанов поднял эту тему во время выступления в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Он выразил мнение, что сейчас менять налоговое законодательство в части дополнительных изъятий у нефтеперерабатывающих производств не нужно. Как уточнил министр, повышение налогов могло бы сказаться на ценах на внутреннем рынке.

«Наоборот, принято решение об изменении порядка уплаты демпфера, который, наоборот, увеличил возможности таким образом нефтеперерабатывающих производств держать цены на нефтепродукты, сохранять их доступными для наших граждан»,— добавил Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Министр сообщил, что в ближайшее время власти продлят ограничения в снабжении внутреннего рынка топлива. Вчера президент Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по демпферу с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года. Постановление также отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.

Подробности — в материале «Ъ» «С нефтяников сняли лимиты».