Три человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области

Из-за атак ВСУ по Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Информация о последствиях на земле уточняется. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе в селе Козинка при атаке дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации Александр Тараник и заместитель главы Козинской территориальной администрации Людмила Тараник. У первого пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки, у второго — минно-взрывная травма, осколочное ранение ноги и поясницы. Чиновники самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медпомощи их переведут в областную клиническую больницу.

В селе Березовка Борисовского района после удара беспилотника по движущемуся легковому автомобилю пострадал водитель. Он был доставлен добровольной народной дружиной в Борисовскую ЦРБ. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения ноги, плеча и спины. Для дальнейшего лечения его переведут в больницу №2 Белгорода.

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ пострадали два человека. Разрушения получили 15 жилых объектов и девять транспортных средств.

Кабира Гасанова