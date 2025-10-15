При атаках 117 БПЛА ВСУ за сутки в Белгородской области ранены два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 117 беспилотников и 35 боеприпасов. В результате пострадали два мирных жителя. Разрушения получили 15 жилых объектов и девять транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших — в Валуйском округе . На участке автодороги Казинка — Рябики дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю. Водителю оказали помощь в Валуйской центральной райбольнице. Госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено. Всего по муниципалитету за сутки выпустили 12 БПЛА.

. На участке автодороги Казинка — Рябики дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю. Водителю оказали помощь в Валуйской центральной райбольнице. Госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено. Всего по муниципалитету за сутки выпустили 12 БПЛА. Еще один человек получил ранения в Шебекинском округе . Речь идет о бойце самообороны (власти в сводках относят участников этих подразделений к категории «мирных жителей»), пострадавшем в Шебекине. Ему оказали помощь в горбольнице №2 Белгорода, после чего отпустили домой. В городе также были повреждены два частных домовладения, гараж, навес, легковой автомобиль и мотоцикл, служебный автомобиль. За сутки муниципалитет атаковали с помощью 14 дронов.

Самые серьезные разрушения в жилом секторе зафиксированы в Белгородском районе, который подвергся ударам 22 БПЛА. В селе Красный Октябрь поврежден многоквартирный дом, в поселке Октябрьский — частный дом и коммерческое предприятие, в поселке Малиновка — соцобъект, в селе Никольское — автомобиль и гараж. Сегодня рано утром в результате атаки беспилотника в поселке Дубовое пострадали шесть частных домовладений. Кроме того, в одном из домов загорелась кровля — ее уже потушили.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и трое были ранены. Повреждения получили восемь жилых помещений и 23 транспортных средства.

Алина Морозова