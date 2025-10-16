Япония проигнорировала призыв США перестать покупать нефть у России

Власти Японии не стали комментировать слова главы американского Минфина Скотта Бессента о том, что США ждут от японской стороны отказа от российских энергоресурсов. Эту тему подняли на пресс-конференции генсека японского правительства Ёсимасы Хаяси.

«Мы в курсе слов министра финансов Бессента, но хотели бы воздержаться от комментариев слов представителей властей третьих стран»,— прокомментировал он слова министра финансов (цитата по ТАСС).

Господин Хаяси уточнил, что японская сторона продолжит «всесторонне оценивать ситуацию». По его словам, власти Японии намерены принимать решения, исходя из собственных национальных интересов и того, что можно предпринять «для скорейшего достижения мира на Украине».

В сентябре президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Индию в спонсировании конфликта на Украине из-за покупки российской нефти. Вчера господин Трамп сказал, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от закупок нефти у РФ. МИД Индии сегодня заявил, что страна принимает решения по покупке топлива, исходя из национальных интересов.