Бессент: администрация США ждет отказа Японии от российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ждет от Японии отказа от российской нефти. Об этом он написал в соцсети Х по итогам встречи с министром финансов Японии Кацунобу Като.

«Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители»,— написал господин Бессент.

В конце сентября президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Индию в спонсировании конфликта на Украине из-за закупок нефти из РФ. 15 сентября господин Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от закупок российской нефти.